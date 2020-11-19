Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1283
ALTIN
459.796
DOLAR
7.6705
STERLİN
10.1763
EURO
9.0761
Türk güreşinin acı günü
Türk güreşinin acı günü
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve...
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Son Dakika
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Macaristan - Türkiye: 2-0
Son Dakika
Macaristan - Türkiye: 2-0
NURA ÖZ: “ERKEĞİM” ADLI ŞARKI, BİR ARMAĞANDIR
NURA ÖZ: “ERKEĞİM” BİR ARMAĞANDIR
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk güreşinin acı günü

Türk güreşininin önemli isimlerinden Reşit Karabacak, Bursa'da 66 yaşında hayatını kaybetti.

19 Kasım 2020 Perşembe 12:51
1 Okunma
Türk güreşinin acı günü

ANKARA - Reşit Karabacak'ın vefatıyla ilgili Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, Covid-19 tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe İzmir'de 19 yaşındayken başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan 1 yıl sonra, serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra milli güreş takımının antrenörü olarak görev yaptı. Bir süre önce Covid-19 hastalığına yakalanan Karabacak geçtiğimiz gece de kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Türk güreşine büyük hizmetleri dokunan Reşit Karabacak'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz."

Reşit Karabacak'ın cenazesinin bugün Bursa Merkez Dikkaldırım Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Reşit KarabacakBursaTürk Güreşinin Acı Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Uruk yine yaptı !..
Fatma Uruk yine yaptı !..
Macaristan - Türkiye: 2-0
Macaristan - Türkiye: 2-0
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi
Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi
Avcı’nın önceliği takım savunması
Avcı’nın önceliği takım savunması
Güneş: Buraya kazanmak için geldik
Güneş: Buraya kazanmak için geldik
TFF çıkış arıyor!
TFF çıkış arıyor!
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Tek düşüncem, tek hedefim Fenerbahçe'nin başarısı
Tek düşüncem, tek hedefim Fenerbahçe'nin başarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma