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Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi

Dünya Boks Konseyi (WBC), süper orta sıklet unvan mücadelesinde hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibi Anthony Dirrell'a mağlup olan Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazını kabul etti.

Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi

Dünya Boks Konseyi (WBC), süper orta sıklet unvan mücadelesinde hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibi Anthony Dirrell'a mağlup olan Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazını kabul etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:23
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Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi

İSTANBUL - WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada  Avni Yıldırım'ın unvan maçının yeniden oynanacağını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısına Avni Yıldırım, Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı.

Avni Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, "Son maçta maalesef şanssız bir şekilde maç durduruldu. Avni öne geçerken 1 raunt kala maç kesildi. Şaibe olduğunu düşünerek WBC'ye itiraz ettik. WBC Başkanı'nın desteğiyle başvurumuz kabul edildi" dedi.

MAURICIO SULAIMAN: "ŞANSSIZ BİR ŞEKİLDE KAZA İLE AÇILMIŞ KAŞ YARASI YÜZÜNDEN MAÇ KESİLDİ"

Avni Yıldırım'ın şampiyon gibi dövüştüğünü ifade eden WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, "Şanssız bir şekilde kaza ile açılmış kaş yarası yüzünden maç kesildi. Bitmemiş bir maçtı. Dirrell ile de gurur duyuyorum. İkisi de dünyada gördüğüm en güzel maçlardan birini sergiledi. Maçın ertesi günü Avni ve menajeri Meksika'ya yanıma geldiler. İkisine de adalet yerini bulacak diye söz verdim. Her şey anlaşıldı ve imzalar atıldı" diye konuştu.

AVNİ YILDIRIM: "HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUK ELİMİZDEN ALINDI"

Son maçta talihsizlik  yaşadığını dile getiren Avni Yıldırım ise "Hak ettiğimiz şampiyonluk elimizden alındı. Tüm türkiye üzüldü. Gerekli hamleleri, başvuruları, itirazları yaptık ve itiraz sonuçlandı. Şampiyonluk sadece ertelendi. O şampiyonluk mutlaka Türkiye'ye gelecek, kimse merak etmesin. Çalışmalaramıza aynı şekilde devam edeceğiz. Niyet hayır akıbet hayır. Verdiğim sözü tutacağım ve o kemeri Türkiye'ye getireceğim. Dünya'da Türk boksunun da var olduğunu gösterdik. Dünya 5'ten büyüktür" şeklinde konuştu.

MECNUN OTYAKMAZ: "AVNİ'NİN YANINDA OLACAĞIZ"

Sivaslı olan Avni Yıldırım'a destek olmak için toplantıda yer alan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Sivasspor ve Sivaslılar olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Avni'nin yanında olacağız. Kemeri alacağından şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

EYÜP GÖZGEÇ: "TÜRK BOKSUNUN DÜNYA ÇAPINDA BİR YERDE OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise "Türkiye'de profesyonel boksu en iyi şekilde yapan spor ahlakı ile gurur duyduğumuz bir sporcu. Türk boksunun dünya çapında bir yerde olması için çalışıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avni Yıldırım
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