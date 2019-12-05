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TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda...
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TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı

Bursa'daki Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda erkeklerde Mehmet Mert Urgan, kızlarda ise Esma Gürbüz birinci oldu.

TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı

Bursa'daki Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda erkeklerde Mehmet Mert Urgan, kızlarda ise Esma Gürbüz birinci oldu.

05 Aralık 2019 Perşembe 12:32
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TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı

BURSA - 

Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş Tenis Turnuvası, Yenigün Tenis Akademi’de gerçekleşti. 98 sporcunun katıldığı turnuvada minik raketler, madalya için kıyasıya rekabet etti. 4 gün boyunca süren turnuvalarda Erkekler’de Yenigün Tenis Akademi’den Mehmet Mert Urgan birinci olurken, Yıldırım Belediyesi’nden Yusuf Ozan Erez ikinci oldu. Kızlar kategorisinde ise Podyum Tenis Kulübü’nden Esma Gürbüz birinci olurken, Yenigün Tenis Akademi’den Defne Aslanbaş ikinci oldu.

MADALYALARINI ALDILAR

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, turnuvayı yakından takip etti. Spora verdiği önem ile bilinen Başkan Erdem ile birlikte Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Renkli bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirten Yenigün, tenis branşında Bursa’nın oldukça fazla genç yeteneğe sahip olduğunu ve bu turnuvaların potansiyellerini ortaya çıkardığını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TTF 14 Yaş Tenis TurnuvasıMadalyaŞampiyonlarMehmet Mert UrganEsma Gürbüz
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