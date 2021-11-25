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Trabzonspor’un borcu 1 milyar 481 milyon

25 Kasım 2021 Perşembe 15:37
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Trabzonspor’un borcu 1 milyar 481 milyon

TRABZON - Trabzonspor Denetleme Kurulu, 4-5 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi kulübün net borcunu yaklaşık 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olarak açıkladı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kulübün net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu söyledi. Ören, ayrıca genel kurulda 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu ifade etti. Ören, açıkladıkları mali tablonun ardından Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBorç
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