Trabzonspor’dan Novak için sakatlık açıklaması

TRABZON - Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada Çek oyuncunun ülkesinin milli takımında sakatlık yaşadığını belirterek, “Çek Cumhuriyeti ile Brezilya milli takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcumuz Filip Novak’ın karşılaşma sonrasında sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edilmiştir. Ülkesinin milli takım doktorları tarafından tedavisine başlanan Filip Novak’ın, Cumartesi günü Trabzon’da yapılacak tetkiklerin ardından sağlık durumu netlik kazanacak” dedi.