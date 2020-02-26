Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat...
'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı
'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı
Kelle paçaya ilgi arttı
Kelle paçaya ilgi arttı
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
İnşaatın temel kazısında bulunan Herakles lahdi, müzede sergileniyor
İnşaatın temel kazısında bulunan Herakles...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor’da teknik heyetten ‘doğru pozisyon’ uyarısı

Trabzonspor teknik heyeti, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi yapılan antrenmanlarda futbolculara maç içerisinde doğru pozisyon alarak problem çözmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:04
0 Okunma
Trabzonspor’da teknik heyetten ‘doğru pozisyon’ uyarısı

TRABZON - Süper Lig’de 6 maçlık galibiyet serisini 2-2’lik Beşiktaş beraberliği ile noktalayan Trabzonspor, 24’üncü hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde teknik heyet, özellikle Beşiktaş maçında oyuncuların pozisyonlarını kaybetmeleri noktasında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekiyor.

"DOĞRU POZİSYON PROBLEMİ ÇÖZER"

Yapılan antrenmanlarda futbolculardan doğru pozisyon almalarını ve bunu muhafaza etmelerini isteyen Trabzonspor teknik heyeti, “Müsabaka içerisinde her zaman problem çözen olmalıyız. Değişimlerini, gir-çıkları doğru yapamazsak problemi çözemeyiz. Maçlarda da bunu yapıyoruz. Buna dikkat edelim. Doğru pozisyon problemi çözüyor” şeklinde uyarılarda bulunuyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 183 GÜNLÜK HASRETE SON VERMEYE HAZIRLANIYOR

Trabzonspor’da başarılı bir performans sergilediği dönemde 29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür’ün, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede olması planlanıyor. Antrenmanlarda da oldukça hırslı ve heyecanlı görünen genç futbolcu, cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kadroda yer alması durumunda 183 günlük aranın ardından bordo-mavili forma ile taraftarının önüne çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğru Pozisyon UyarısıTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İstanbul Başakşehir-Sporting CP maçına İspanyol hakem
İstanbul Başakşehir-Sporting CP maçına İspanyol hakem
Türk futbol severlere Neymar ile Brezilya'da tanışma şansı
Türk futbol severlere Neymar ile Brezilya'da tanışma şansı
Trabzonspor’da forma savaşı takıma olumlu yansıyor
Trabzonspor’da forma savaşı takıma olumlu yansıyor
Trabzonspor zorlu fikstüre giriyor
Trabzonspor zorlu fikstüre giriyor
Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıl sonra kazanarak tarihe geçti
Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıl sonra kazanarak tarihe geçti
Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı