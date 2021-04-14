Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1400
ALTIN
453.749
DOLAR
8.0900
STERLİN
11.1201
EURO
9.6779
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33...
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve...
Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacak
Kayısı Kent ve Ticaret...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor’da Seçimli Divan Genel Kurulu ertelendi

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, pandemi nedeniyle alınan ‘toplantıların bayram sonuna kadar yasaklanması’ tedbiri kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde yapılmasına karar verilen seçimli Divan Genel Kurulu’nun ertelendiği açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:25
2 Okunma
Trabzonspor’da Seçimli Divan Genel Kurulu ertelendi

TRABZON - Bordo-mavili kulübün Divan Başkanlık Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Açıklanan ‘toplantıların bayram sonuna kadar yasaklanması’ tedbiri nedeniyle, 28 Nisan 2021 de yapılmasına karar verilen ‘Seçimli Divan Genel Kurulu’ ertelenmiştir. Salgının seyri, camianın beklentileri ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, yeni kongre tarihi ilerde belirlenip camiamıza bildirilecektir. Kongreye hazırlık sürecinde, Divan Başkanlık Kurulu olarak bizleri arayarak ya da aradığımızda bizlere gösterdiğiniz ilgi ve desteğe, gazetelerde ve sosyal medyada bizleri onore eden açıklamalara çok teşekkür ederiz. Bu büyük destek ile camiamızın başarısı için çalışmaya ve haklı davalarının savunucusu olmaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklamanın devamında da, “Bu kongre sürecinde de görülmüştür ki; Trabzonspor tarihinde adamcılık, grupculuk ve ‘kaostan yararlanma’ gibi kavramların arkasına sığınarak organları ve kurulları temsil edenlere iftiralar atmak, haklarında yalan haber yaymak, kendi düşüncelerini taraftara dikte etmeye çalışmak, bunu yapana yarar sağlamadığı gibi kulübümüzün gereksiz tartışmaların içine çekilmesine ve organ / kurulların yıpranmasına sebep olmaktadır. Aday olmayı düşündüğü halde bunu gerçekleştiremeyip, bunu ‘Siz aday olmayın’ gibi demokratik olmayan talebe dönüştüren bazı üyelerimizin, 2 bin 100 üyemizden sadece beşinin imzası ile bildiri yayınlaması anlamsız bir hamleden öteye gitmemiştir. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Trabzonspor'umuzu tehdit eden sözleri üzerine, Nihat Özdemir'e yerel bir TV kanalındaki mülakatta hak ettiği şekilde cevap veren başkanımız Ali Sürmen'in video kaydını, TFF deki dostlarına gönderip muhbirlik yapan ve başkanımızın ceza alması için ricacı olanların da aynı kişilerin içinde olması tesadüf olmasa gerek. Hiç kimsenin Trabzonspor'un lehine olan tüm düşüncelerin kendinde olduğu ve tek kurtarıcı olduğu iddiasında bulunma hakkı olmadığı gibi "ben yoksam gerisi tufan " deme hakkı da yoktur. 2021 yılının tüm organ/kurulların seçim yılı olduğu değerlendirildiğinde, adaylığı düşünecek arkadaşların demokratik haklarını kullanır iken camiaya ve insan olmaya yakışan üslup ile yarışması camia adına beklentimizdir. Diğer taraftan kongre sürecinde bazı üyelerimiz tüzüğün bazı maddelerinin antidemokratik olduğunu iddia etmişseler de, değerlendirmesinin yapılacağı yerler tüzük kongreleridir. Tüzük kongreleri, camianın taleplerinin Trabzonspor Yönetim Kurulunca değerlendirilip, yine yönetimce tüzük kongresi kararı alınmasıyla gerçekleşir ve genel kurulun kabulü ile de son bulur. Divan'ın tek başına tüzüğü yapabileceği ya da değiştirebileceği gibi algı yaratılması yanlıştır. Tüzükte yapılması düşünülecek değişikliklere ve kongrede kabulü yönünde katkı sağlamaya hazırız. Camia ve Yönetimin belirleyeceği programa göre, divan başkanlık seçimini tüzük tadilatından sonra yapmak kurulumuzca da değerlendirilmeye alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Divan Başkanlık KuruluPandemi Nedeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın milli yıldızı Taylan'dan vefalı hareket
Galatasaray'ın milli yıldızı Taylan'dan vefalı hareket
Beşiktaş, Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor
Beşiktaş, Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor
Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
Milli tekvandocular yurda döndü
Milli tekvandocular yurda döndü
Nilüfer Türkiye’yi Avrupa Kupaları’nda Temsil Edecek.
Nilüfer Türkiye’yi Avrupa Kupaları’nda Temsil Edecek.
Mustafa Er; "Bana Transfer Teklifi Geldi" Dedi.
Mustafa Er; "Bana Transfer Teklifi Geldi" Dedi.
Emin Adanur “Satmayacağım!” Dedi
Emin Adanur “Satmayacağım!” Dedi
Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor
Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma