Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1104
ALTIN
466.133
DOLAR
7.6760
STERLİN
9.8222
EURO
8.9752
3 bin yıllık yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor
3 bin yıllık yer altı...
'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor geliştirilmesini sağlıyor'
'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor...
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış...
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine ‘sıkı pres’ uyarısında bulunarak, en iyi savunmanın hücumda başladığını ifade etti.

23 Eylül 2020 Çarşamba 11:16
3 Okunma
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı

TRABZON - Süper Lig’in ilk iki haftasında sadece 1 puan toplayabilen Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton, hafta sonu oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine ‘sıkı pres’ uyarısında bulundu. Antrenmanda yaptığı uyarılarda futbolculara sık sık ‘iyi bir ekip’ olduklarını belirterek yetenekli oyunculara sahip olduklarını kaydeden ve takıma moral veren Newton, en iyi savunmanın ise hücumda başladığını aktardı.

"RAKİBİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMALISINIZ"

Öğrencilerinden rakibe pres uygulamalarını isteyen Newton, antrenmanda “Topu kaybettikten sonra işiniz beklemek değil. Rakibi köşeye sıkıştırmalısınız. Rakibinizin topla çıkmasına izin vermeyin. Top kalecideyken bile baskı yapmanızı istiyorum. Defans hücumda başlar” uyarılarını yaparken, futbolcuların oyunun akışını değiştirmeleri ve bir anda oyunun ters kanada taşınmasından memnun olduğunu ifade etti.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Bu arada Trabzonspor’da cezalı ve sakatlıkları bulunan oyuncular da yavaş yavaş takıma dönmeye başladı. Bordo-mavililerde kart cezası nedeniyle Denizli deplasmanında forma giyemeyen yeni transfer Flavio’nun yanı sıra sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı’nın yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam eden Pereira’nın da Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie NewtonYeni Malatyaspor Karşılaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık
Lewis Baker: Burada edineceğim tecrübelerle kariyerime yeni bir deneyim ekleyeceğim
Lewis Baker: Burada edineceğim tecrübelerle kariyerime yeni bir deneyim ekleyeceğim
Dağcılardan Erciyes Dağı'na Gaziler Günü tırmanışı
Dağcılardan Erciyes Dağı'na Gaziler Günü tırmanışı
Galatasaray ruhunu sahaya yansıtan isim Arda Turan
Galatasaray ruhunu sahaya yansıtan isim Arda Turan
Marmaris'e WRC'de tam not
Marmaris'e WRC'de tam not
Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor
Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor
Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu
Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 0-2
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 0-2
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans