Trabzonspor’da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet

TRABZON - Süper Lig’de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen bordo-mavililer, 12’nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak. Trabzonspor, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.



KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR



Trabzonspor’da Plaza ile Djaniny sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Nwakaeme’nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sadece sağ bekte Serkan Asan’ın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Pereira’ya forma vermesi bekleniyor.



MUHTEMEL KADRO



Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: "Uğurcan- Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Bilal, Afobe."



SAKAT: Plaza, Djaniny- Nwakaeme (Belirsiz)



CEZALI: Yok