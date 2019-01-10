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Trabzonspor’da gözler FIFA’da

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer yasağı konusunda FIFA’ya tüm belgeleri sunduklarını, pazartesi gününe kadar bir sonuç elde etmeyi planladıklarını ve yasağın kalkması durumunda da transfer konusunda gerekeni yapacaklarını söyledi.

Trabzonspor’da gözler FIFA’da

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer yasağı konusunda FIFA’ya tüm belgeleri sunduklarını, pazartesi gününe kadar bir sonuç elde etmeyi planladıklarını ve yasağın kalkması durumunda da transfer konusunda gerekeni yapacaklarını söyledi.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:36
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Trabzonspor’da gözler FIFA’da

Bordo-mavili kulübün TFF, Kulüpler Birliği ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yardımcısı Doğan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada en geç 14 Ocak Pazartesi’ne kadar dosyanın sonuçlanabileceğini ifade ederek, “Milan kulübüne gerekli ödemeleri yaptık ancak geriden gelen eskiden kalma 18 dosya var. FIFA da bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ödeme planımızı sunduk. Takımın maliyetini 35 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’lara çektik. Bunu hala aşağıya düşürmeye çalışıyoruz. Tasarrufa gidiyoruz. Oyunculara ödemelerimizi zamanında yapmaya çalışıyoruz. Eskisi gibi olmadığını anlatıyoruz, bunu belgeleriyle ortaya koyuyoruz. Yaptıklarımızı FIFA’ya anlatıyoruz. Ne kadar başarılı olabiliriz bunun haberini bekliyoruz. En geç Pazartesi gününe kadar bize olumlu ya da olumsuz yanıt verirler” dedi.

“YASAK KALKARSA TRANSFERDE GEREKENİ YAPARIZ”

Transfer yasağının kalkması durumunda takıma takviye noktasında gerekeni yapacaklarını kaydeden Doğan, “Teknik kadronun eksikler dolayısıyla bizden talebi var. Biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Yasak kalkarsa hızlıca gerekeni yaparız. Tabi eskisi gibi kimse bizden maliyetli transferler beklemesin. Trabzonspor’un bütçesine uygun alternatifleri değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“KUCKA İÇİN RESMİ TEKLİF YOK”

Transferde adı İtalya Seri A ekiplerinden Parma kulübüyle anılan orta saha oyuncusu Juraj Kucka için ise kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını kaydeden Doğan, “Parma kulübünün bize resmi olarak bildirdiği bir şey yok. Bu işte bir menajerin lafı ile değil, kulüp resmi olarak teklifi gönderir, biz de değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

“TEKNİK KADRO OLCAY’I DÜŞÜNMÜYOR”

Doğan, kadroda düşünülmeyen ve Antalya kampı kadrosuna da dahil edilmeyen Olcay Şahan konusunda ise, şunları söyledi:

“Teknik kadro Olcay’ı düşünmüyor. Biz de menajeriyle görüşüyoruz. Onu da önümüzdeki hafta bir şekilde çözmeye çalışacağız”

Doğan, sezonun ikinci yarısına yönelik olarak ise, “İnşallah sonlarda yakaladığımız performans devam eder ve ilk yarıdan daha iyi bir ikinci yarı geçiririz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFIFA
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