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Trabzonspor’da ara transfer dönemi hareketli geçecek

Şampiyonluk yarışını son haftalarda kaybettiği 2019-20 sezonundaki kadrosunun iskeletini önemli anlamda bozan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer döneminde kendi kadrosunu oluşturacak. Birçok oyuncunun gözden çıkarıldığı bordo-mavililerde devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 12:45
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Trabzonspor’da ara transfer dönemi hareketli geçecek

TRABZON - 2019-20 sezonunda şampiyonluğu son 8 haftada Medipol Başakşehir’e kaptıran ve söz konusu sezondaki iskelet kadrosunu önemli oranda bozan Trabzonspor, 2020-21 sezonu öncesi Hugor, Edgar Ie, Diabate, Flavio, Trondsen, Marlon, Afobe, Plaza, Djaniny ve Baker olmak üzere 10 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı ancak söz konusu sezonun ilk 15 haftalık bölümünde beklentilerin altında kaldı. Başarısız sonuçların ardından teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra 9’uncu haftada göreve Abdullah Avcı’yı getiren bordo-mavililerde, kadronun yeniden yapılandırılacağı ve birçok oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

GİDECEK LİSTESİ KABARIK

Trabzonspor’da 5 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer döneminde Campi, Hosseini, Diabate, Afobe, Plaza ve Bilal ile yolların ayrılması planlanıyor. Ayrıca şartların oluşması durumunda Baker ve Pereira ile de yolların ayrılabileceği kaydedildi. Bunun yanında Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın da gelişim gösterebilecekleri takımlara kiralık olarak gönderilmeleri gündemde. Şartlarda anlaşılması durumunda bordo-mavililerde devre arası 10 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER LİMİTİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları’ndan men edilen ve bu yıl hak kazanmasına rağmen Avrupa’da boy gösteremeyen Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde mali durum etkin rol oynayacak. Transferde dar bir bütçe ile hareket edecek olan bordo-mavililerde bu noktada gidecek ve bonservisiyle gönderilecek oyuncular belirleyici olacak. Yönetim gözden çıkarılan ve teklif gelen bazı oyunculardan gelecek olası bonservis bedeli ile transfer harcamasında yer açmayı planlıyor.

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİ YİNE GÜNDEMDE

Trabzonspor’da ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken ve bir önceki transfer döneminde istenilen rakamlarda teklif alınamaması nedeniyle takımda kalan milli kaleci Uğurcan Çakır’ın, devre arası takımdan ayrılması yine gündemde. Birçok Avrupa takımının takibinde olan Uğurcan için istenilen seviyede teklif gelirse, yönetimin bu transfere izin verebileceği belirtildi. Uğurcan’ın olası transferi durumunda ise bordo-mavililer buradan sağlanacak para girdisi ile transfer limitini genişletebilecek.

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK

Süper Lig’in 16’ncı haftasında 3 Ocak’ta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde bu maçın ardından transfer çalışmalarına da hız verilecek. Kulüplerin pandemi nedeniyle bu yıl sıkışan fikstürde ara tatil ve kamp dönemi geçiremeyecek olması nedeniyle Trabzonspor hazır oyunculara yoğunlaşacak. Bordo-mavililer transferde elini çabuk tutarak katılacak yeni isimlerle birlikte zirve yarışına tutunmayı arzuluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAra Transfer Dönemi
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