Trabzonspor’a taraftar morali

Yolculuk öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı. Süper Lig’de son olarak Antalyaspor karşısında kaybettiği 2 puanla zirvenin 4 puan gerisine düşen Trabzonspor’u 32’nci haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçı öncesi taraftarlar yalnız bırakmadı. Kafilenin Denizli yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen çok sayıda taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Daha sonra Trabzon Havalimanı’na giden Trabzonspor kafilesi, özel uçak ile Denizli’ye hareket etti. Bordo mavililer, yarın saat 21.00’de Denizli Atatürk Stadyumu’nda Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.