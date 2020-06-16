Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Özkan: İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz
Özkan: İkinci bir pik noktası...
Bakan Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır
Bakan Gül: Adliyelerimiz yeni normale...
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale...
Bakan Koca: Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz
Bakan Koca: Virüsle maskesiz mücadele...
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor'un İstanbul kuşatması

Trabzonspor, yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. Havalimanına gelen çok sayıda taraftar, bordo-mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.

16 Haziran 2020 Salı 09:27
0 Okunma
Trabzonspor'un İstanbul kuşatması

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ilk ayağında evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, yarın Ülker Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak rövanş maçı için İstanbul'a hareket etti. Trabzon Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Havalimanının önüne gelen çok sayıda taraftar, takım otobüsünün önünü keserek futbolculara sevgi gösterisinde bulundu, tezahüratlar yaptı. Futbolcular da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

Uğurlamada bazı taraftarların koronavirüs salgını nedeniyle maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlenirken bazı kişiler ise kuralları unuttu. Kovid-19 tedbirlerini unutan taraftarlar omuz omuza tezahüratlar yaparken, meşaleler de yakıldı. Polis ekipleri taraftarları kurallara uymaları yönünde sık sık uyardı.

Trabzonspor, coşku dolu gösteriler eşliğinde İstanbul'a doğru yola çıktı.

TRABZONSPOR İSTANBUL'A GELDİ

Takımlarını karşılamaya gelen taraftarlara polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

TK3261 sefer sayılı uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo mavilileri taraftarları karşıladı. Takımlarını karşılamaya gelen taraftarlara polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Polis eşliğinde Sabiha Gökçen'den ayrılan takım, konaklayacakları otele gitti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bordo-mavililerin maske kuralına uydukları görüntülendi.

Ahmet Ağaoğlu: "Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Trabzonspor, maç için kampa gireceği otele yerleşti.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan bordo mavili kafile, takım otobüsü ile birlikte konaklayacağı otele geldi. Ataşehir'de bulunan otele saat 22.00'de ulaşan bordo mavili kafileyi taraftarlar karşıladı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, çevik kuvvet ve spor şube ekipleri yoğun önlemler alarak bordo mavili kafileye otele kadar eşlik ederken, bordo mavili taraftarlar oyunculara ulaşıp fotoğraf çektirmek ve imza almak için yoğun çaba sarfetti.

Öte yandan otel girişinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, DHA muhabirine kısa bir görüş bildirerek, "Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçeZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
Andone'nin durumu endişe veriyor
Andone'nin durumu endişe veriyor
Fenerbahçe kupada final istiyor
Fenerbahçe kupada final istiyor
Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya çıkıyor
Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya çıkıyor
Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü
Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü
Terim'den Rize maçı sonrası açıklamalar
Terim'den Rize maçı sonrası açıklamalar
GALATASARAY AĞIR HASARLI!
GALATASARAY AĞIR HASARLI!
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-2

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı