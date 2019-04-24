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Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, golcülerine güveniyor.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, golcülerine güveniyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:00
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Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri

İSTANBUL - Bordo mavililerde 13 golle Hugo Rodallega, 10 golle Anthony Nwakaeme ve 5 golle Calep Ekuban toplamda 28 gol atarken, Sarı lacivertli takımda Andre Ayew 25 maçta 5 gol 1 asist, Soldado 17 maçta 4 gol 4 asist, Frey 14 maçta 3 gol, Slimani ise 15 maçta 1 gollük performansla toplamda 13 gole katkı sağladı. Trabzonspor bu sezon 29 mücadelede 52 gol kaydederken, Fenerbahçe ise 34 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle son 7 maçta 6 gol atan ve 4 de asist yapan toplamda ise 10 gol 7 asisti bulunan Nijeryalı Nwakaeme'nin formu da deplasmanda Trabzonspor için önemli bir koz olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçeSpor Toto Süper Lig
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