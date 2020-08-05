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Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış

Trabzonspor’un mevcut kadro değerinde yaklaşık 146 milyon liralık artış yaşandı. Bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değeri artarken, 11 oyuncu da değer kaybetti. 8 futbolcunun değerinde ise değişiklik olmadı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:10
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Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış

TRABZON - 

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin Euro’luk artış oldu. Trabzonspor’un ve Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Alexander Sörloth değerini 13 milyon Euro’dan 20 milyon Euro’ya yükseltirken, ligin en değerli ikinci oyuncusu Uğurcan Çakır 9.5 milyon Euro’dan 16 milyon Euro’ya, ligin en değerli üçüncü oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün ise değeri 12.5 milyon Euro’dan 13 milyon Euro’ya yükseldi.

Caleb Ekuban’ın değeri 3.2 milyon Euro’dan 5.5 milyon Euro’ya, Anthony Nwakaeme’nin 4 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya, Abdulkadir Parmak’ın 2.5 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’ya, Gaston Campi’nin 1.4 milyon Euro’dan 1.8 milyon Euro’ya, Erce Kardeşler’in 400 bin Euro’dan 550 bin Euro’ya, Manuel da Costa’nın 475 bin Euro’dan 525 bin Euro’ya, Kamil Ahmet Çörekçi’nin 325 bin Euro’dan 450 bin Euro’ya, Muhammet Taha Tepe’nin 100 bin Euro’dan 300 bin Euro’ya, Taha Tunç’un 100 bin Euro’dan 125 bin Euro’ya, Koray Kılınç’ın 100 bin Euro’dan 125 bin Euro’ya, Sami Can Özkan’ın 50 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya ve Safa Kınalı’nın 50 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya ulaştı.

11 İSİM DEĞER KAYBI YAŞADI

Trabzonspor’da 11 isim ise toplamda 2 milyon 50 bin Euro’luk değer kaybetti. Guilherme’nin değeri 3.2 milyon Euro’dan 3.1 milyon Euro’ya, Hüseyin Türkmen 3.2 milyon Euro’dan 2.2 milyon Euro’ya, Edgar Le 2.4 milyon Euro’dan 2.1 milyon Euro’ya, Yusuf Sarı 1.3 milyon Euro’dan 1.2 milyon Euro’ya, Bilal Başacıkoğlu 725 bin Euro’dan 600 bin Euro’ya, Doğan Erdoğan 650 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya, Anıl Başaran 500 bin Euro’dan 450 bin Euro’ya, Abdurrahim Dursun 450 bin Euro’dan 350 bin Euro’ya, Ahmet Canbaz 150 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya, Fıratcan Üzüm 150 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya ve Yunus Emre Çakır 75 bin Euro’dan 50 bin Euro’ya geriledi.

8 OYUNCUNUN DEĞERİNDE DEĞİŞİKLİK YAŞANMADI

Trabzonspor’da Majid Hosseini, Serkan Asan, Joao Pereira, Nemanja Andusic, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Atakan Gündüz ile Salih Karvazlı’nın değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ TAKIMI TRABZONSPOR

Bu arada güncel kadrolarına göre yapılan son değerlendirmeye göre Süper Lig'in en değerli takımı yaklaşık 82 milyon Euro ile Trabzonspor oldu. Bordo mavilileri 66 milyon Euro civarındaki kadro değeriyle Medipol Başakşehir, 60 milyon Euro ile Fenerbahçe ve 59 milyon Euro ile Galatasaray takip etti.

DHA

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Trabzonsporun Değeri146 Milyon Liralık Artış
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