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Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

TFF Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip, 47’nci dakikada Djaniny ve 86’ncı dakikada Ekuban’ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Medipol Başakşehir’in karşılaşmadaki tek golü ise 58’inci dakikada penaltıdan Demba Ba’dan geldi. Medipol Başakşehir'de Epureanu, 74'üncü dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

28 Ocak 2021 Perşembe 08:21
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Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

21’inci dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top Berat Özdemir’in önünde kaldı. Berat’ın uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.

37’nci dakikada Aleksic’in havadan pasıyla ceza sahasında sağ çaprazında topla buluşan Demba Ba’nın bekletmeden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Serkan Asan ortasını yaptı. Ponck’un ters vuruşunda topa iyi yükselen Djaniny kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

55’inci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Fernandes’in şutunda top Edgar Ie’nin eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu devam ettirdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi.

58’inci dakikada penaltı atışını kullanan Demba Ba, topu ağlara gönderdi: 1-1.

74’üncü dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahasının hemen dışında Ekuban’ı düşüren Epureanu, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

86’ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarısı sahasında Hasan Ali’den topu kapan Djaniny, topla birlikte rakip sahaya doğru hareketlendi. Djaniny, sol kanattan hareketlenen Ekuban’ı gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban, kaleci Mert’ten sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup eden Trabzonspor, TFF Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

90’INCI DAKİKADA ARBADE

Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında iki takım yedek kulübeleri arasında arbade yaşandı.

Maçın son dakikalarında iki takımın yedek kulübeleri arasında arbede çıktı. Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında yaşanan tartışmanın ardından saha içi bir anda karıştı. Olayların ardından iki isim de kırmızı kartla tribüne gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirTrabzonsporSüper KupaFutbol
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