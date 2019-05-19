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Trabzonspor, son 8 sezonun en iyisi

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek namağlup serisini 11 maça çıkaran Trabzonspor, son 8 sezonda en çok puan topladığı seriyi elde etti, ayrıca söz konusu periyotta en yüksek puan topladığı döneme ulaştı.

Trabzonspor, son 8 sezonun en iyisi

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek namağlup serisini 11 maça çıkaran Trabzonspor, son 8 sezonda en çok puan topladığı seriyi elde etti, ayrıca söz konusu periyotta en yüksek puan topladığı döneme ulaştı.

19 Mayıs 2019 Pazar 14:04
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Trabzonspor, son 8 sezonun en iyisi

TRABZON, (DHA)

Süper Lig'i 4’üncü sırada bitirmeyi garantileyen ve 3’üncülük için de şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor, yakaladığı puan serisi ve topladığı puan bakımından son 8 sezonun en iyi dönemini geçiriyor. Son olarak 2010-11 sezonunun 19’uncu ve 34’üncü haftalarını namağlup geride bırakarak 15 maçlık puan serisi yakalayan ve bu periyotta 39 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, bu sezon ise ligde oynadığı son 11 maçta yakaladığı puan serisiyle 27 puanı hanesine yazdırdı ve 2010-11 sezonundan sonra yakaladığı puan serilerinde en çok puanı topladığı döneme ulaştı. Trabzonspor 2011-12 sezonunda en uzun 9 maçlık puan serisi yakalayıp 19 puan, 2012-13 sezonunda yakaladığı en uzun 5 maçlık seride 9 puan, 2013-14 sezonunda 8 maçlık puan serisinde 16 puan, 2014-15 sezonunda 8 maçlık puan serisinde 18 puan, 2015-16 sezonunda 4 maçlık puan serisinde 10 puan, 2016-17 sezonunda 10 maçlık puan serisinde 26 puan ve 2017-18 sezonunda ise yakaladığı 12 maçlık puan serisinde 24 puan toplamıştı.

SON 8 SEZONDA EN ÇOK PUAN TOPLADIĞI DÖNEM

Trabzonspor ayrıca ligin bitimine bir hafta kala 82 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 60 puana ulaşarak son 8 sezonda en çok puan topladığı döneme ulaştı. Bordo-mavililer 2011-12 sezonunda 56, 2012-13 sezonunda 46, 2013-14 sezonunda 53, 2014-15 sezonunda 57, 2015-16 sezonunda 40, 2016-17 sezonunda 51 ve 2017-18 sezonunda 55 puan hanesine yazdırabilmişti. Ligde 60 puanla 4’üncü sırada yer alan Trabzonspor, 34’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

ABDULKADİR PARMAK SAHURDA DAVUL ÇALDI

Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da bu maçtaki performansıyla beğeni toplayan ve skora da 1 asistle katkı sağlayan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, maçın ardından sahurda Trabzon sokaklarında davul çalarken çekildiği videoyu paylaştı. Abdulkadir Parmak, paylaşımında, “Bu gece davulcu benim, kalkın bakalım” ifadelerine yer verdi.

DHA

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TrabzonsporSezonEn Iyiönce Vatan
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