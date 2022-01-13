Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,072.10
ALTIN
787.93
DOLAR
13.50
STERLİN
18.59
EURO
15.52
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

13 Ocak 2022 Perşembe 15:24
8 Okunma
Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis bugünkü idmana katılmadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan idmanda bordo-mavililer ısınma koşusu, pas, 5'e 2 çalışması ve bölgesel antrenman yaptı. Bugünkü idmana koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis ile ülkesinin milli takımında katıldığ idman sırasında sakatlanan Djaniny katılmadı. Bordo-mavilier yarın yapılacak son hazırlıkların ardından havayoluyla Sivas deplasmanına hareket edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas DeplasmanıTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Rıza Çalımbay: Coşkulu taraftar önünde oynamak bambaşka
Rıza Çalımbay: Coşkulu taraftar önünde oynamak bambaşka
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi
Djokovic: Seyahat beyanımdaki hata insani ve kasıtlı olmayan bir hataydı
Djokovic: Seyahat beyanımdaki hata insani ve kasıtlı olmayan bir hataydı
Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu
Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu
Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığını açıkladı
Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığını açıkladı
Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma