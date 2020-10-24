Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Son Dakika
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Rahmi Koç taburcu oldu
Son Dakika
Rahmi Koç taburcu oldu
MSB'den flaş açıklama
Son Dakika
MSB'den flaş açıklama
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
Son Dakika
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde

Süper Lig’in 6’ncı haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:57
4 Okunma
Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde

Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 5 puan toplayabilen bordo-mavililer, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hem de üst sıralara doğru yükselmeyi arzuluyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da tedavi gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Newton’un Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diabate’nin yerine de sol kanattan Nwakaeme’ye görev vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen

CEZALI: Yok

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçeFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü'nden koronavirüs açıklaması
MKE Ankaragücü'nden koronavirüs açıklaması
Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı İkinci Lige yükseldi
Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı İkinci Lige yükseldi
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
Türk futbolunun lokomotifi: Vakıfköy
Türk futbolunun lokomotifi: Vakıfköy
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Mehmet Topal'dan bir ilk daha
Mehmet Topal'dan bir ilk daha
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma