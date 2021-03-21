Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 4-1

Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. 2 hafta aradan sonra 3 puan alan bordo-mavililer, bu sonuçla zirve yarışında da önemli kazanç elde etti.