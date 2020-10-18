Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-2

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 5 puanda kalırken, bu sezon ilk galibiyetini alan Medipol Başakşehir ise puanını 4’e yükseltti.