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Trabzonspor kupada tur için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur 2-1'in rövanşında yarın sahasında konuk edeceği Altay karşısında turu geçerek adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.

Trabzonspor kupada tur için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur 2-1'in rövanşında yarın sahasında konuk edeceği Altay karşısında turu geçerek adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 10:01
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Trabzonspor kupada tur için sahaya çıkıyor

İzmir'de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan ve ikinci maç için avantajlı bir skor ile evine dönen bordo-mavililer, yarın taraftarı önünde tur için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer İzmir temsilcisi karşısından galibiyetle ayrılarak hem taraftarlarını mutlu etmeyi, hem de kupadaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

KADRODA ROTASYON BEKLENİYOR

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre Altay maçına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Karaman'ın İzmir'de oynanan ilk maçta şans tanıdığı Erce, Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Abdulkadir Parmak, Avdijaj ve Ekuban yanı sıra Doğan, Onazi ile Fıratcan'a da bu karşılaşmada forma verebileceği öğrenildi.

MUHTEMEL KADRO 

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce- Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Onazi, Abdulkadir, Avdijaj, Fıratcan, Ekuban

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıTrabzonsporALTAYFutbol
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