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Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Trabzonspor, ilk maçta elde ettiği 2-1’lik galibiyetin avantajını da kullanarak adını finale yazdıran ilk takım olmayı hedefliyor.

15 Haziran 2020 Pazartesi 10:52
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Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya çıkıyor

TRABZON - Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı müzesine getirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak. İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor, bu skorun avantajını da kullanarak adını finale yazdırmak ve hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ülker Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

ÇİMŞİR’DEN TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Guilherme de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa’nın bu maçta ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak cezalı Guilherme’nin yerine orta sahada Sosa’ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması bekleniyor.

KUPADA 14’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 14’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Trabzonspor’un 7, Fenerbahçe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: “Uğurcan - Pereira, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.”

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf

CEZALI: Guilherme

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıYarı Final Rövanş MaçıTrabzonspor
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