Trabzonspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

TRABZON, (DHA)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana U18 Milli Takımı'nda olan kaleci Arda Akbulut ile sakatlığı süren Onazi ve arka adalesinde esneme olan Joao Pereira katılmadı. Sakatlığı nedniyle dünkü antrenmada yer almayan Hugo Rodallega ise takımla birlikte düz koşu yaptı.



Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması da yapan bordo-mavililer, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.