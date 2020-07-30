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Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra kupayı kaldıran Trabzonspor, karşılaşmanın ardından Trabzon’a döndü. Bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı’nda coşku ile karşılandı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:09
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Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı

TRABZON - Özel bir uçakla 03.00’de İstanbul’dan hareket eden bordo-mavililer, 04.45’de Trabzon’ Havalimanı’na indi. İstanbul’dan dönen kafileyi Trabzon’da bir grup taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı. Futbolcular kupa ile birlikte dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparken, alkışlar eşliğinde kendilerini bekleyen otobüse hareket etti. Daha sonra Abdulkadir Parmak, taraftarların isteği üzerine otobüsten inerek taraftarlara eşlik etti.

Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, karşılamaya gelen tüm taraftarlara teşekkür ederek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti.

10 FUTBOLCU DÖNDÜ

Bu arada sezonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'da oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yapılan kupa töreni sonrası Trabzonsporlu futbolcuların önemli bölümü burada vedalaşarak tatile ayrıldılar. Antrenör Eddie Nweton'un yanı sıra başkan Ahmet Ağaoğlu da kafilede yer almazken, Trabzonlu oyuncular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan'ın yanı sıra Guilherme, Bilal ve Doğan Trabzon'a dönen isimler oldu.

DHA

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Ziraat Türkiye KupasıTrabzonsporHavalimanında Coşkuyla Karşılandı
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