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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:05
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük izinin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.30’daki antrenmanda hız ve dar alanda pas çalışması yapıldı, son bölümde ise çift kale maç oynandı. Antrenmana tedavileri devam eden Fode Koita ve Hüseyin Türkmen ile hasta olan Salih Kavrazlı’nın yanı sıra milli takımlardaki oyuncular katılmadı.

KADRO TOPLANIYOR

Bordo mavililerde milli takım kamplarında bulunan Trondsen, Siopis ile Cornelius'in bu akşam, Hamsik'in yarın, Bakasetas, Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir’in ise cuma günü takıma katılacakları belirtildi.

PERES TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden sağ bek oyuncusu Bruno Peres, bugün yapılan antrenmanda takımla çalışmalarda yer aldı. Oyuncunun Gaziantep FK maçı kadrosuna alınması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGaziantep FK MaçıHazırlık
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