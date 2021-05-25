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Trabzonspor forvet transferinde rota değiştirdi

Trabzonspor yönetimi, forvet transferinde öncelik verdiği Danimarkalı forvet Andreas Cornelius’tan, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçerken, listedeki diğer alternatif isimlere yöneldi.

25 Mayıs 2021 Salı 10:54
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Trabzonspor forvet transferinde rota değiştirdi

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Süper Lig’de tamamlanan sezonda en büyük eksilik yaşadığı mevkilerden biri olan forvet hattını yeni sezon öncesi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği Parma’dan Andreas Cornelius için haftalar öncesinden temaslarını başlatan bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle İtalyan ekibi ile anlaşma sağlayamadı. Cornelius defterini kapatan Karadeniz ekibi, listesindeki diğer alternatif isimlere yöneldi.

TIQUINHO, BACCA VE JOVETIC İDDİASI

Cornelius transferinden vazgeçen Trabzonspor’un, serbest statüde yer alan 31 yaşındaki Tiquinho Soares, Villarreal’dan 34 yaşındaki deneyimli santrfor Carlos Bacca ve 30 Haziran’da Monaco’yla sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Stevan Jovetic’i gündemine aldığı iddia edildi. Forvet hattına deneyimli bir isim transfer etmek isteyen bordo-mavililerin, ayrıca daha genç ve atletik bir santrforu da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

LEIPZIG, SORLOTH İÇİN İLK TRABZONSPOR’UN KAPSINI ÇALMAK ZORUNDA

Bu arada Trabzonspor’dan sezon başında Bundesliga ekiplerinden Leipzig’e transfer olan ve bu transfer döneminde yeniden bordo-mavili takımın gündemine gelen Alexander Sörloth için de öncelik Trabzonspor’da bulunuyor. 25 yaşındaki Norveçli golcünün Türkiye'ye kiralık veya kesin transferinde, sözleşmesinde yer alan maddeye göre Leipzig kulübü ilk olarak oyuncuyu Trabzonspor’a teklif etmek zorunda. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sörloth’un geleceğiyle ilgili kararı kulübünün vereceği, buna göre şartları ve bu transferi konuşmanın doğru olacağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporForvetTransferRotaAndreas Corneliusönce Vatan
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