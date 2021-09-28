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Trabzonspor fırsatları tepiyor

28 Eylül 2021 Salı 14:04
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Trabzonspor fırsatları tepiyor

TRABZON - Süper Lig’de zirve mücadelesi veren ve son iki maçını 10 kişi tamamlayan Trabzonspor, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı iki haftada da liderlik fırsatını tepti.

2021-22 sezonunda ligde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, zirve mücadelesi verdiği rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda liderlik için ayağına gelen fırsatları bir bir harcıyor. 6’ncı haftada lider Beşiktaş’ın Adana Demirspor ile berabere kalmasıyla zirve fırsatı yakalayan bordo-mavililer, 9’uncu dakikada kırmızı kart gördüğü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak önemli bir puan kaybı yaşayıp, haftayı ikinci sırada tamamladı.

7’NCİ HAFTADAKİ FIRSATI DA DEĞERLENDİREMEDİ

Karadeniz ekibi, ligin 7’nci haftasında ayağına gelen liderlik fırsatını bir kez daha değerlendiremedi. Tamamlanan haftada lider Beşiktaş Altay’a mağlup olurken, Trabzonspor ise bu kez Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek söz konusu mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve haftayı yine ikinci sırada tamamladı.

AVCI’DAN ‘KIRMIZI KART’ SİTEMİ

Süper Lig’de geride kalan 7 haftada namağlup yoluna devam eden Trabzonspor’da son iki haftada yaşanan kayıplarda gördüğü kırmızı kartlar da etkili olurken, teknik direktör Abdullah Avcı da özellikle Alanyaspor karşılaşması sonrası kırmızı kartlar konusunda sitemini dile getirdi. Konyaspor mücadelesinde gördükleri kırmızı kartın doğru olduğunu ancak Alanyaspor karşısında ki özellikle Hüseyin’e gösterilen ikinci sarı kartın hatalı olduğunu kaydeden Avcı, bundan sonra antrenmanlarda 11’e 10 çalışmalar yapacaklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFırsatlar
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