Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1407
ALTIN
464.148
DOLAR
7.6784
STERLİN
10.3815
EURO
9.4097
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...
64 Akademik Personel alınacak
64 Akademik Personel alınacak
197 adet gayrimenkul satışa sunuldu
197 adet gayrimenkul satışa...
TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak
TİGEM, 145 sözleşmeli personel...
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
100 Uzman Erbaş alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor'daki kötü gidişatın ardından kurul başkanları toplandı

Trabzonspor’da Divan Kurulu başta olmak üzere tüm kurulların başkanları bir araya gelerek bordo-mavili takımın kötü gidişatını değerlendirmek üzere istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada kenetlenme vurgusunda bulunulurken, “İçinde bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza inancımız tamdır” denildi.

18 Aralık 2020 Cuma 14:19
2 Okunma
Trabzonspor'daki kötü gidişatın ardından kurul başkanları toplandı

TRABZON - Trabzonspor kurullarının ortak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne değin Türk futbolunda sayısız başarılara imza atan Trabzonspor, zaman zaman başarısızlıklar yaşasa da bunları bertaraf etme kararlılığını göstermiştir. Ekonomik sıkıntıya düşen kulübümüz, borcunu yeniden yapılandırmış ve geçen sezonu belki şampiyon tamamlayamamış, ancak ligi ikinci sırada bitirmiştir. Türkiye Kupası’nı da kazanmıştır. Karadeniz Fırtınası, tarihine bakıldığında her sezona başarı parolasıyla başladığı gibi 2020-21 sezonuna da aynı şekilde başlamıştı. Ancak ligde oynadığı 12 maçta 14 puan toplamış, kupada da elenmiş bir takım görüntüsü vermesi başta yönetim kurulu ve taraftarlarımız olmak üzere hepimizi üzmüştür. Bu üzücü dönemlerde kurullar ve camia olarak bizlere düşen görev yıpratıcı, kısır çekişmelere fırsat vermeden, Trabzonspor felsefesi ve ruhuna yakışmayan bu görüntüyü bir an önce silmek için başta moral ve motivasyonu yüksek bütünleşmiş bir yönetim kurulu olmak üzere, tüm kurullarla birbirine kenetlenmek, teknik kadro, futbolcular ve taraftarlar olarak da felsefemizi ve ruhumuzu yeniden canlandırmak mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda içinde bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza inancımız tamdır.”

TRABZONSPOR KOLEJİ VE ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜN STATLARA YERLEŞTİRİLMESİ ÖNERİSİ

Trabzonspor Koleji ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadesinin statlara yeniden yerleştirilmesi önerisinde de bulunan kurulların açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Trabzonspor’un yapısına uygun, Sayın Özkan Sümer’in (10 Mayıs 1996’da Faruk Özak, 2000-2002’de ise Özkan Sümer, revize edip tekrar plan ve projelendirmiş) yıllar önce önerdiği Trabzonspor Koleji konusunda da yeniden yapılan çalışmalar, yönetim kurulunun takdirine sunulup konunun geliştirilmesi yönünde değerlendirme yapılması bordo-mavili camianın menfaatine olacaktır. Ayrıca Divan Kurulu’nun önerisi şeklinde Cumhurbaşkanlığı ve Futbol Federasyonu Başkanlığı’na sunulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda da ahlaklısını severim’ şeklindeki veciz ifadesinin tüm statlara yeniden yerleştirilmesinin futbola yeni bir soluk getireceği görüşündeyiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKötü Gidişat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor'un 700'üncü maç onuru
Denizlispor'un 700'üncü maç onuru
Türk boksörler unvan maçına çıkıyor
Türk boksörler unvan maçına çıkıyor
Şenol Güneş: Desteği görünce sorumluluğumuz iki kat artıyor
Şenol Güneş: Desteği görünce sorumluluğumuz iki kat artıyor
Kadın güreş milli takımı üçüncü oldu
Kadın güreş milli takımı üçüncü oldu
Juventus, Morata'nın bonservisini alacak
Juventus, Morata'nın bonservisini alacak
Buse Tosun'dan gümüş madalya 
Buse Tosun'dan gümüş madalya 
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu kararı
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu kararı
Adana Demirspor'da hareketli gece
Adana Demirspor'da hareketli gece

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma