Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
443.591
DOLAR
7.3909
STERLİN
10.1048
EURO
8.9809
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi 14 memur...
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
İletişim Danışmanlığı hizmeti alınacak
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor
Akademik personel alıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor'da kritik hafta

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor, hem transfer düğümünün çözümü, hem Süper Kupa’yı müzesine götürme, hem de Beşiktaş ile oynayacağı maçla ligde üst sıraları yakalama noktasında kritik bir hafta geçirecek.

25 Ocak 2021 Pazartesi 15:13
3 Okunma
Trabzonspor'da kritik hafta

TRABZON - Bordo-mavili takımı Süper Kupa, Süper Lig ve transfer çalışmalarında önemli bir viraj bekliyor. 2019-20 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran ve sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandıran Trabzonspor, Çarşamba günü TFF Süper Kupa mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak bir kupayı daha müzesine götürmeyi hedefliyor.

HAFTA SONU BEŞİKTAŞ İLE KRİTİK MAÇ

Süper Lig’de de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçen ve üst sıralarla puan farkını eriten Trabzonspor, Çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa maçının ardından Pazar günü de ligde zirvede yer alan Beşiktaş karşısında kritik bir maça çıkacak. Bordo-mavililer bu maçı da kazanırsa zirve ile puan farkını 8’e düşürecek.

TRANSFER İÇİN DE SON HAFTA

5 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Berat Özdemir’i kadrosuna katan bordo-mavililerde transfer çalışmaları noktasında da bu hafta yoğun geçecek. Özellikle orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için görüşmelerine devam eden ve bunun için 1 Şubat’a kadar süresi olan Trabzonspor, iki kritik maça çıkacağı haftada bir yandan da transfer çalışmalarını tamamlamaya çalışacak.

DJANINY, 100’ÜNCÜ GOLÜNE YAKIN

Trabzonspor’da sezon başında kadroya katılan ve şu ana kadar çıktığı 14 maçta 3 gol kaydeden forvet oyuncusu Jorge Djaniny Semedo, profesyonel kariyerindeki 100’üncü golünü kaydetmeye yakın. Bordo-mavililerin ligde oynadığı son iki maçta da birer gol kaydeden ve kariyerindeki 97’nci resmi golüne imza atan Djaniny, 3 gol daha atması durumunda profesyonel futbol yaşantısında 100’üncü golünü ağlara göndermiş olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Abdullah AvcıTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak
Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak
Çukurova Basketbol'da milli gurur
Çukurova Basketbol'da milli gurur
Chelsea'de Frank Lampard dönemi kapandı
Chelsea'de Frank Lampard dönemi kapandı
Erkan Kamat “Bu takımı Kimse”Tutamaz Dedi…
Erkan Kamat “Bu takımı Kimse”Tutamaz Dedi…
Ali Akman “O böyle Sevindiği İçin Yaptım” Dedi..
Ali Akman “O böyle Sevindiği İçin Yaptım” Dedi..
Ataberk “Bizi Adana’ya Getirmemişlerdi!” Dedi..
Ataberk “Bizi Adana’ya Getirmemişlerdi!” Dedi..
İşte bu Bursaspor ile ne kadar gurur duysak azdır…
İşte bu Bursaspor ile ne kadar gurur duysak azdır…
AYVALIKLI FİLENİN SULTANLARI DEPLASMANDA ÜÇ GALİBİYET ALDI
AYVALIKLI FİLENİN SULTANLARI DEPLASMANDA ÜÇ GALİBİYET ALDI
Nilüfer Deplasmanda Galip Geldi..
Nilüfer Deplasmanda Galip Geldi..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma