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Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle seriyi sürdürmek

Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısından 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığı iki maçlık çıkışı sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle seriyi sürdürmek

Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısından 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığı iki maçlık çıkışı sürdürmek istiyor.

18 Ekim 2019 Cuma 12:24
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Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle seriyi sürdürmek

TRABZON - Süper Lig’de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8'inci hafta mücadelesinde yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve aynı zamanda iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisine de devam etmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda saat 17.30’da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Hafta içerisinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Mikel’in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11’de tek değişikliğe giderek Mikel’i riske etmeyerek bu oyuncunun yerine Doğan’a forma vermesi bekleniyor.

GAZİANTEP FK İLE LİGDE İLK KEZ

Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, yarın oynayacağı maçla rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi (Mikel belirsiz)

CEZALI: Yok
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKTrabzonspor
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