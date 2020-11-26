Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1329
ALTIN
462.916
DOLAR
7.9237
STERLİN
10.6196
EURO
9.4544
Van'da Kızılay'dan uçurtma şenliği
Van'da Kızılay'dan uçurtma şenliği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri...
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya başlandı
Son Dakika
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya...
Dışişleri Bakanlığı: Külliyen reddediyoruz
Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: Külliyen reddediyoruz
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup ederek kötü gidişata son veren Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 10:22
1 Okunma
Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi

Süper Lig’de BB Erzurumspor karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Trabzonspor, ligin 10’uncu haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında da gülen taraf olmayı arzuluyor. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Eryaman Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

KAZANAN KADRO İLE DEVAM

Trabzonspor’da tedavi gören ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Yusuf Sarı’nın bu maçta oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, MKE Ankaragücü maçına da ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan BB Erzurumspor müsabakasının 11’i ile çıkması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan - Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.

SAKAT: Yusuf Sarı (Belirsiz)

CEZALI: Yok

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rıza Çalımbay: Tek düşüncemiz kazanmak
Rıza Çalımbay: Tek düşüncemiz kazanmak
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Kiev'e gitti
Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Kiev'e gitti
Bakan Kasapoğlu'ndan Erzincan'a yatırım müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Erzincan'a yatırım müjdesi
Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız
Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan kaybı
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan kaybı
Yusuf Yazıcı'nın performansı Trabzonspor'un yüzünü güldürüyor
Yusuf Yazıcı'nın performansı Trabzonspor'un yüzünü güldürüyor
Orhun Ene, milli takıma imzayı attı
Orhun Ene, milli takıma imzayı attı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma