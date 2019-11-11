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Trabzonspor'da Caleb Ekuban antrenmanlara başladı

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Ganalı forvet Caleb Ekuban antrenmanlara başladı.

Trabzonspor'da Caleb Ekuban antrenmanlara başladı

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Ganalı forvet Caleb Ekuban antrenmanlara başladı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 17:38
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Trabzonspor'da Caleb Ekuban antrenmanlara başladı

TRABZON - Bordo-mavili kulüp, sakatlığından dolayı formasından uzak kalan Caleb Ekuban'ın İtalya'daki tedavisinin tamamlandığını ve oyuncunun Trabzon'da doktor kontrolünde antrenmanlara başladığını bildirdi. Bugün saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları yaptı. Caleb Ekuban, ardından antrenman sahasında kulüp doktoru ile birlikte yürüyüş ve koşu gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un 11 Eylül'deki antrenmanında Ivanildo Fernandes ile çarpışan Caleb Ekuban'ın ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporCaleb EkubanAntrenman
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