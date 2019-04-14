Trabzonspor Avrupa’ya yürüyor

TRABZON (DHA)

Spor Toto Süper Lig’de son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Avrupa Kupaları’na katılma noktasında hedefine emin adımlarla yürüyor.

Süper Lig’deki son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan, üst üste 4 maçını kazanarak bu sezonun en uzun galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, Avrupa Kupaları’na katılma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Ligin 27’nci haftasını en yakın takipçisine 9 puan fark atarak geride bırakan ve 28’inci hafta mücadelesinde de deplasmanda Bursaspor karşısından galibiyetle ayrılarak üst sıraları takibini sürdüren bordo-mavililer, son olarak 2015-16 sezonunda katıldığı Avrupa Kupaları’ndaki 3 yıllık özlemine son vermeye yaklaştı.

ÖNCE İLK 4 SONRA 3

3 yıllık aranın ardından bu sezon Avrupa biletini cebine koymayı hedefleyen Trabzonspor, kalan 6 haftada ilk 4’teki yerini sağlamlaştırıp ardından 4 puan gerisinde yer aldığı Beşiktaş’ı yakalayarak üçüncülük koltuğunu ele geçirmeyi arzuluyor. Ligin 33’üncü haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan bordo-mavililer, bu maça kadar olan bölümü kayıpsız geçerek rakibiyle oynayacağı karşılaşmaya avantajlı bir şekilde çıkmayı arzuluyor.

NWAKAEME İLE ABDÜLKADİR ÖMÜR SERİYE BAĞLADI

Öte yandan ligde 6 maçlık puan serisi yakalayan Trabzonspor’da Nijeryalı hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme, söz konusu 6 maçta da gol veya asist üretti. 30 yaşındaki deneyimli oyuncu son 6 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek bordo-mavililerin bu periyotta attığı 13 golün 8’ine katkıda bulundu. Aynı zamanda yaşadığı sakatlığın ardından tekrar takıma dönen ve son iki maçta yedek kulübesinden oyuna giren Abdülkadir Ömür de her iki maçta skora katkı sağlarken, Antalyaspor maçında bir asist, Bursaspor karşılaşmasında ise galibiyeti getiren golü kaydetti. Nwakaeme bu sezon forma giydiği 21 lig maçında 9 gol ve 6 asist, Abdülkadir Ömür ise 23 lig maçında 3 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu..