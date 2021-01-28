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Trabzonspor, Ağaoğlu ve Avcı yönetiminde başarıya koşuyor

Yerel gazetelerden kupa övgüsü ve hakem tepkisi

28 Ocak 2021 Perşembe 14:04
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Trabzonspor, Ağaoğlu ve Avcı yönetiminde başarıya koşuyor

TRABZON - Süper Lig’de görevine devam eden teknik adamlar arasında şu anda en yüksek ortalamaya sahip olan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor’daki 14 maçlık yolculuğuna Süper Kupa'yı da ekleyerek başarısını taçlandırırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ise geride kalan 3 yıllık görev süresine bir Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası sığdırıp adını kulüp tarihine yazdırdı.

Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yakalanan başarılı grafik devam ediyor. Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından 9’uncu haftada görevine başlayan Abdullah Avcı, ligde 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2.25’lik puan ortalaması yakaladı. Bu noktada Süper Lig’de görevine devam eden teknik adamlar arasında 2.25’lik ortalama ile şu anda en yüksek puan ortalamasına sahip olan Abdullah Avcı, bu periyotta Adana Demirspor karşısında Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti ancak, Süper Kupa zaferine ulaşmayı başardı.

AHMET AĞAOĞLU DA TARİHE GEÇİYOR

Trabzonspor, 8 Nisan 2018 tarihinde kulüp başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde, müzesine iki kupa getirdi. Bordo-mavililer, Ağaoğlu yönetiminde geride kalan 3 yıllık süreçte, bir Ziraat Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa zaferine ulaştı. Ayrıca Trabzonspor bu süreçte ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunda şampiyonluğu da son haftalarda kaptırdı. Ahmet Ağaoğlu döneminde 3 yıla iki kupa sığdıran Trabzonspor, kazandığı kupalar açısından en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Ahmet Ağaoğlu görev sürecinde iki ve daha fazla kupa kazanan başkanlar arasında adını kulüp tarihine yazdırmayı başarırken, son olarak 2008-13 yılları arasında görev yapan Sadri Şener’in ardından en başarılı başkan oldu.

YEREL GAZETELERDEN KUPA ÖVGÜSÜ VE HAKEM TEPKİSİ

Yerel gazeteler, Süper Kupa finalinde Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek zafere ulaşan Trabzonspor için ‘Kupa beyi ve fatihi” yorumlarını yaparken, karşılaşmanın hakemlerinin yönetimine ise tepki gösterdi. Günebakış gazetesi, “Kupa fatihi Trabzon”, “Başakşehir’i tokatladık, Süper Kupa’yı müzemize getirdik”, Karadeniz gazetesi, “Kupa avı başladı, söke söke şampiyon”, “Hakem skandallarının yaşandığı Süper Kupa Finali’nde Trabzonspor, Başakşehir’i 2-1 yendi ve bu anlamlı kupayı müzesine götürdü”, Taka gazetesi, “Kupa beyine selam durun”, “Trabzonspor, Başakşehir ve hakemler karşısında Süper Kupa’yı söke söke aldı”, Sonnokta gazetesi, “Kupaların efendisi”, “Türkiye Kupası’nın ardından Süper Kupa da Trabzonspor’un oldu. Bordo-mavililer sezonu çifte kupayla taçlandırdı”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Kupa, hak edenin müzesine geliyor!”, “Ne hakem, ne kar. Bordo-mavilileri hiçbir şey durduramadı. Süper Kupa, Trabzonspor’un oldu” başlıklarını kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAğaoğluBaşarıAvcı
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