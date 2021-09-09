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Trabzonspor 9 oyuncu ile transfer dönemini noktaladı

Genç oyuncular da dahil 24 isim ile kiralık ya da sözleşmeleriyle yollarını ayıran Trabzonspor, 9 futbolcu kadrosuna katarak yaz transfer dönemini tamamladı.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:31
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Trabzonspor 9 oyuncu ile transfer dönemini noktaladı

Yaz transfer dönemini en erken açan takım olan ve elini çabuk tutarak Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Cornelius, Dorukhan, İsmail, Siopis ve Denswil olmak üzere 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarını noktaladı. Bordo-mavililer bu dönemde genç isimler de dahil 24 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Trabzonspor’un yaptığı 9 transferde sadece Siopis ile Cornelius için kasasından bonservis bedeli çıkacak. Karadeniz ekibi, Siopis için 3 taksit halinde 1 milyon Euro, Cornelius için de 5 yıl vade ile 5 milyon 100 bin Euro ödeyecek.

SADECE EKUBAN’DAN KASAYA PARA GİRDİ

Yaz transfer döneminde birçok oyuncu ile kiralık ya da sözleşme fesih yolu ile yollarını ayıran Trabzonspor, sadece Caleb Ekuban’dan kasasına girdi sağladı. Bordo-mavililer, İtalya Seri A ekiplerinden Genoa’ya transfer olan Ekuban’dan 1 milyon 800 bin Euro kazanç sağladı.

SOL BEK ATAĞI SONUÇSUZ KALDI

Trabzonspor’un transfer döneminin son günlerinde sol bek mevkii için yaptığı transfer girişimleri ise sonuçsuz kaldı. Bordo-mavililerin özellikle kadrosuna katmak için uğraş verdiği 19 yaşındaki genç sol bek oyuncusu Irakli Azarovi’nin kulübüyle mali şartlarda anlaşma sağlanamayınca, bu transferden sonuç alınamadı ve transfer çalışmaları da noktalandı.

GELENLER VE GİDENLER

Yaz transfer döneminin ardından Trabzonspor’da gelen ve giden oyuncular ise şöyle oldu;

Gelenler: Bruno Peres (serbest-Roma), Gervinho (serbest-Parma), Marek Hamsik (serbest-Götoborg), Fode Koita (serbest-Kasımpaşa), Dorukhan Toköz (serbest-Beşiktaş), İsmail Köybaşı (serbest-Çaykur Rizespor), Andreas Cornelius (Parma), Manolis Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Stefano Denswill (Bologna- kiralık).

Gidenler: Caleb Ekuban (Genoa), Fousseni Diabete (Giresunspor-kiralık), Flavio Mederios (Giresunspor-kiralık), Majid Hosseini (Kayserispor), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Gaston Campi (sözleşme sonu), Marlon (kiralıktan döndü), Benik Afobe (kiralıktan döndü), Lewis Baker (kiralıktan döndü), Abdurrahim Dursun (Boluspor), Anıl Başaran (Tuzlaspor- kiralık), Sefa Kınalı (Tuzlaspor- kiralık), Koray Kılınç (Sarıyer- kiralık), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon- kiralık), Behlül Aydın (Şanlıurfaspor- kiralık), Muhammed Akpınar (Adıyaman 1954- kiralık), Kerem Baykuş (Hekimoğlu Trabzon- kiralık), Tunahan Ergül (Hekimoğlu Trabzon- kiralık), Furkan Tütüncü (52 Orduspor), Ahmet Eren (Karacabey), Taha Tunç (Nazilli Belediyesi- kiralık), Faruk Can Genç (Ümraniyespor- kiralık), Ahmet Canbaz (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor), Atakan Gündüz (İstanbulspor-kiralık).

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFutbolFutbolcuTransfer
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