Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmesi öncesinde taraftarlar büyük coşku yaşıyor. Bordo mavi bayraklar ve afişlerle donatılan kentte dans eğitmeni eğitmeni Ensar Bayraktar ve 10 kişiden oluşan ekibi, şehrin kalabalık bölgelerinden Uzun Sokak ve Atatürk Alanı’nda hünerlerini sergiledi.

BİR ANDA DANS ETMEYE BAŞLADILAR

Bordo mavi forma giyen ve kalabalığın içerisinde dolaşan gençlerin müzik eşliğinde dans etmeye başlamasıyla sokaktan geçen vatandaşlar bir anlık şaşkınlık yaşadı. Dansçıların kalabalık içerisinde bir anda dans etmeye başlaması olarak tanımlanan ‘flashmob’ türü performansı ilgiyle izleyen vatandaşlar, gösteri sonunda dansçıları alkışladı. Trabzonspor için şampiyonluk koreografisiyle hazırlanan gösteri sonunda Türk bayrağı ve Trabzonspor bayrağını açan gençlerin performansı izleyicilerin beğenisini topladı. ‘Flashmob’ performansının ardından gençler, Atatürk Alanı’nda müzik eşliğinde kolbastı oynayarak vatandaşları coşturdu.

‘HALKIN HABERİ OLMADAN ÇIKIP DANS EDİYORUZ’

Dansın koreografisini hazırlayan dans eğitmeni Ensar Bayraktar, “Trabzonspor’umuz şampiyonluğa adım adım ilerlerken ekibimle kendi adımıza destek vermek istedik. Bu ‘Flashmob’ etkinliğini Trabzon’da daha önce 1 kez ekibimle yapmıştık. İkincisini Trabzonspor için yaptık. ‘Flashmob’ dansı gösterinin yapılacağı alanda halkın haberi olmadan bir anda ortaya çıkıp dans etmek şeklinde oluyor” dedi.

‘SİLAHLI KUTLAMALARA KARŞIYIZ’

Trabzonspor’un şampiyonluğu sonrası kutlamalarda havaya ateş etmek yerine dans edilmesini isteyen Bayraktar, “Şampiyonluk sonrası silahlı kutlamalara karşıyız. Biz nasıl dansımızla kutluyor, dans ederek takımımıza sahip çıkıyorsak diğer insanların da başka seçenekleri vardır. Ateşli araçlara ihtiyaç duyulmasını istemiyoruz. Kimsenin üzülmesini, canının yanmasını istemiyoruz” diye konuştu.

‘MOTİVASYON SAĞLANDI’

Gösteriyi izleyenlerden Anıl Özkan, “Çok beğendim. Burada ilk defa böyle bir şey yapıldı. Şampiyonluğa giden yolda gençlerin böyle bir gösteri yapmasıyla motivasyon sağlandı” dedi.

Kızının gösteride yer aldığını söyleyen Duygu Dülber, “Böyle bir organizasyonun içinde bulunmayı çok istedik. Çok güzel ve başarılı bir etkinlik oldu. Trabzonspor için bence her şey değer” ifadelerini kullandı.

‘DAHA ÇOK OLMASINI İSTİYORUZ’

Etkinliği beğendiğini söyleyen Berk Sezgin de, ”Arkadaşlarımla birlikte izledik. Kolbastı, flashmob, hip hop gösterisi gençlere hitap eden bir etkinlik oldu. Böyle etkinlikler olunca şehir çok coşkulu oluyor. Daha çok olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.