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Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi

Toprak Razgatlıoğlu WSBK) takviminin 7'nci durak noktasının ikinci yarışında liderliğe yükseldi

22 Ağustos 2021 Pazar 17:24
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Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi

İSTANBUL (DHA) 

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 7'nci durak noktasının ikinci yarışında zafere ulaştı.

İspanya’daki Navarra Pisti’nde gerçekleştirilen ikinci yarışta lider olan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 311’e çıkardı ve şampiyona liderliğine yükseldi. Toprak, kendisiyle aynı puanda olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea’yı kazandığı yarış sayısı ile geçerek zirvede yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 8'inci durak noktası 3-5 Eylül tarihlerinde Fransa’da koşulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toprak RazgatlıoğluWSBK)2021 Dünya Superbike Şampiyonası
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