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Toprak kortun yıldızları İstanbul’da buluşuyor

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi 19-25 Nisan tarihleri arasında, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul ile toprak kortun yıldızlarına ev sahipliği yapacak. Bu sene ikincisi düzenlenecek 235 bin 238 dolar para ödüllü turnuvanın organizasyonunu TEB BNP Paribas isim sponsorluğunda Türkiye Tenis Federasyonu gerçekleştirecek.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:44
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Toprak kortun yıldızları İstanbul’da buluşuyor

ANKARA - Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takvimindeki yeri itibariyle Roland Garros öncesi önemli bir durak olma özelliği taşıyan TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da bu yıl da kadınlar tenisinin en üst seviyedeki oyuncuları kortta olacak.

Mevcut katılım listesine göre dünya sıralamasında 21'inci sırada bulunan, toprak kortta başarılı performansıyla dikkat çeken, 2019 Istanbul Cup şampiyonu Hırvat raket Petra Martic bu yılki organizasyonda 1 numaralı seri başı olarak boy gösterecek. Son şampiyon Patricia Maria Tig’in yanı sıra dünya eski 2 numarası 18 WTA şampiyonluğu bulunan Svetlana Kuznetsova, 2021’de St.Petersburg Ladies Trophy ve Philip Island Trophy turnuvalarını kazanarak yükselişe geçen Daria Kasatkina, başarıları ile dikkat çeken Rus tenisçiler Veronika Kudermetova ile Anastasia Pavlyuchenko ve Fransız yıldızlar Alize Cornet ile Kristina Mladenovic ana tabloda boy gösterecek. Turnuvanın eleme tablosunda ise geçtiğimiz sene elemelerden gelerek finale yükselen Kanadalı Eugenie Bouchard, dünya eski 2 numarası Vera Zvonareva ve dünya eski 5 numarası Sara Errani gibi güçlü isimler yer alıyor. Belirlenecek wild card’lar ile milli tenisçiler de turnuvada mücadele edecek.

TTF BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: TENİS HEYECANI İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

Ülke tenisinin evi sayılabilecek Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde geçen sene mükemmel bir heyecana tanıklık edildiğini belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Tenis heyecanı Nisan’da İstanbul’a geri dönüyor. Geçtiğimiz sene çok olumlu geri dönüşler aldık. Turnuva bitiminde WTA Başkanı ve Ceo’su Steve Simon yazdığı mektupta, tesisin yapımı ve turnuvanın başarıyla düzenlenmesi ile ilgili özel olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve şahsıma tebrik ve teşekkürlerini iletti, uzun yıllar ortaklık kurma isteklerini bizzat belirtti. Ülkemiz uluslararası spor organizasyonlarına yaptığı başarılı ev sahipliği ile adından sıkça söz ettiriyor, tenis branşında ise en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler sıralamasında ilk sıralardayız. Müthiş bir ilgi ve memnuniyet söz konusu, bu durum da bizleri her zaman daha iyisini gerçekleştirmek adına teşvik ediyor. Bu sene de ülkemiz tenisine uzun yıllardır önemli katkıları bulunan Türkiye Ekonomi Bankası’nın isim sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakanlığımızın değerli destekleri ile turnuvamızın ikincisini gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Ekibimiz tüm sürecin kusursuz ilerlemesi konusunda hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Dünya tenisinin yıldız isimlerini yeniden ülkemizde ağırlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Tüm tenisseverleri D-Smart ve sportstv ekranlarından yayınlanacak maçları izleyerek bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde seyircisiz olarak gerçekleşecek turnuva, D-Smart Spor Smart ve sportstv ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toprak Kortun YıldızlarıİstanbulTürkiye Tenis Federasyonu
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