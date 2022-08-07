Top mermisi ve 100 ton atık çıkan liman temizlendi, derinliği arttı

TRABZON (DHA)

Trabzon Limanı'nda ağır tonajlı gemilerin daha kolay giriş ve çıkış yapabilmeleri için deniz dibi temizliğine karar verildi

'Albayrak-TR' adlı geminin eşlik ettiği ve 15 gün süren çalışmalar boyunca denizin dibi taranıp, temizlendi.

30 yıl aradan sonra ilk kez yapılan çalışmalar sırasında; menşeli belli olmayan patlamamış top mermisi bulundu ve denizden 100 ton atık çıktı.

Temizlik sonrası dip derinliği 14 metreye çıkan limana artık ağır tonajlı gemiler daha kolay yanaşabilecek.

Bu arada bulunan top mermisi ise teslim edildiği emniyet güçlerince imha edildi.

Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, deniz derinleştirme çalışmaları öncesinde 'Albayrak-TR' adlı geminin 15 gün boyunca deniz dibindeki çöpleri temizlediğini söyledi.

TARAMA SIRASINDA 'ÇÖP' ENGELİ

Limanda en son 30 yıl önce temizlik yapıldığını belirten Ermiş, "Albayrak-TR derin deniz tarama gemisi, Trabzon Limanı'na getirip yasal izin aldıktan sonra taramalara başladık. Fakat tarama yaparken bayağı sıkıntı yaşadık.

Değirmendere'nin taşıdığı çöpler, balıkçı barınağı olmadan serbestçe denize giderken; şimdi yönünü limanımıza doğru çeviriyor.