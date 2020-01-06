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TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında

7Days EuroCup’ta ilk kez Son 16 Turu’na yükselme başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, yarın akşam ilk randevusuna Unicaja Malaga karşısında çıkacak. Temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle kazanarak yeni serüvenine mutlu bir başlangıç yapmak istiyor.

TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında

7Days EuroCup’ta ilk kez Son 16 Turu’na yükselme başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, yarın akşam ilk randevusuna Unicaja Malaga karşısında çıkacak. Temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle kazanarak yeni serüvenine mutlu bir başlangıç yapmak istiyor.

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:45
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TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında

BURSA - ING Basketbol Süper Ligi’nde zirve yolculuğunu sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, Avrupa’da da yeni bir viraja giriyor. 7Days EuroCup’ta B Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez bu kupada üst tur sevinci yaşayan mavi yeşilliler, Son 16 Turu’nda ilk maçına yarın çıkacak. H Grubu’nda yer alan TOFAŞ, saat 20.00’de İspanya temsilcisi Unicaja Malaga’yı ağırlayacak. Grubun diğer karşılaşması ise 8 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.45’te Joventut Badalona ile BC Andorra arasında oynanacak.

BİLETLERE İLGİ YÜKSEK

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın bu kritik randevusunda, kulüp taraftar desteğini bekliyor. Daha önceki karşılaşmalarda Bursalılar, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nu doldururken; TOFAŞ için, bu maçta verilecek destek, Avrupa’da emin adımlarla yoluna devam etmesi için kritik önem taşıyor. Karşılaşmanın da biletlerine Bursalılar tarafından yoğun ilgi gösterildiği öğrenilirken, kalan biletlerin de satışı yarın da devam edecek.

MALAGA, GALATASARAY’IN GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Bu sezon Avrupa serüvenine B Grubu’nda başlayan TOFAŞ, 5’er galibiyet ve mağlubiyetle üst tur biletini aldı. Umana Reyer Venezia ve Partizan’ın arkasından grubu üçüncü sırada tamamlayan mavi yeşilliler, evinde oynadığı 5 maçtan 4’ünü de kazanmasını bildi. İspanya Ligi’nde altıncı sırada bulunan Unicaja Malaga ise, D Grubu’nda Avrupa serüvenine başladı. Galatasaray Doğa Sigorta’nın da yer aldığı grubu 7 galibiyetle lider tamamlayan İspanyol ekip, sarı kırmızılıları evinde 88-83 yenerken; İstanbul’da oynanan maçı 91-80 kaybetmişti.

TOFAŞ - Unicaja Malaga maçının bilet fiyatları ise şöyle;

VIP 1 - 100.00 TL

VIP 2 - 80.00 TL

Çekme Tribün - 80.00 TL

Normal Tribün - 30.00 TL

Köşe Tribünler (203-207-208-213-214-306-308-311-313-320-322) – 25.00 TL

Pota Arkası (205-206-215-309-310-323) - 23.00 TL

Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 20.00 TL

DHA

Anahtar Kelimeler:
Unicaja Malaga KarşısındaTofaş
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