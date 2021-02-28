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TOFAŞ - Galatasaray: 98-89

TOFAŞ, Galatasaray’ı yendi: 98-89

28 Şubat 2021 Pazar 09:12
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TOFAŞ - Galatasaray: 98-89

BURSA (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi’nin 23'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Galatasaray’ı ikinci yarıdaki iyi performansıyla 98-89 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede 5.'ncidakika Bursa temsilcisinin 15-12’lik üstünlüğü ile geçildi. Yiğit Arslan’ın dış atışlarıyla öne geçen Galatasaray, çekişmeli geçen ilk periyodu 26-28 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında hücumda rahat sayılar bulan Galatasaray, 13'üncü dakikada farkı  7’ye çıkardı: 33-40. Akoon Purcell’in üst üste bulduğu sayılar sonrası, yeniden oyuna denge getiren TOFAŞ, 15'inci dakikada 42-42’lik eşitliği sağladı. Devrenin son anlarında üstünlük sürekli el değiştirirken, soyunma odasına Bursa ekibi, 51-50’lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ, Dj White’ın dış atış isabeti sonrası farkı 8’e çıkardı: 58-50. Bursa ekibinin pota altı etkinliğine cevap vermekte zorlanan Galatasaray, hücumdaki top kayıplarıyla farkı azaltmakta güçlük çekti. 25. dakika ev sahibinin 62-54’lük üstünlüğü ile geride kalırken, kalan bölümlerde skor avantajını koruyan TOFAŞ, final periyoduna 75-70 önde girdi.

Zubcic ve Berk ile sayılar bulan TOFAŞ, farkı 11’e çıkardı: 83-72. Her iki ekibin de savunmasını daha sertleştirdiği final periyodunda Galatasaray, Crawford ve Ragıp Berke’nin sayılarıyla farkı 6’ya düşürdü. 38'inci dakika TOFAŞ’ın 91-85’lik üstünlüğünde geçilirken, karşılaşmanın geri kalanında da skor avantajını koruyan TOFAŞ, mücadeleyi 98-89 kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TofaşGalatasaray
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