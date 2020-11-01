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TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 103-104

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6’ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ’ı son saniyeye kadar büyük heyecana sahne olan maçta 103-104 yendi.

01 Kasım 2020 Pazar 07:51
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TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 103-104

TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele, her iki ekibin de yüksek yüzdeli isabetleriyle başladı. İlk 5 dakika TOFAŞ’ın 14-11’lik üstünlüğü ile geçilirken, Bursa temsilcisi hücumdaki ritmini Purcell ve Berk Uğurlu’nun dış atış isabetleriyle korudu. Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile rakibine direnç gösterirken, ilk periyot ev sahibinin 28-24’lük üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyoda da etkili başlayan TOFAŞ, Berkan Durmaz’ın üç sayılık basketiyle farkı 8’e çıkardı: 33-25. Fenerbahçe Beko, Jan Vesely’nin hücumda kendini göstermesi ve Nando de Colo’nun skorer  oyununu sürdürmesiyle farkı eritti. De Colo’nun üst üste sayıları sonrası skoru 45-48’e çeken Fenerbahçe Beko, periyodun son dakikasında Alihan Demir’in dış atış isabetine engel olamadı ve TOFAŞ, soyunma odasına da 51-50 önde girdi.

Dönüşte her iki ekip de savunma sertliğini artırırken, karşılıklı sayılar görüldü. 25’nci dakikada 57-57’lik eşitlikle geçilirken, Fenerbahçe Beko boyalı alanda Hamilton, Vesely ikilisiyle etkili olarak oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Melih Mahmutoğlu’nun dış atış isabetinin yanı sıra, boyalı alanda da Edgaras Ulanovas’ın üst üste sayıları sonrası Fenerbahçe Beko, periyodu 66-73’lük üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın son periyoduna Melih ve Kenan Sipahi’nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 33’üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 74-84. TOFAŞ, Purcell ve Christon’ın basketleriyle cevap verse de, Nando de Colo ve Melih’in sayılarıyla konuk ekip, son dakikaya 90-98 önde girdi. Ancak TOFAŞ, önce Purcell’in dış atış isabeti, ardından Christon’ın iki başarılı turnikesiyle yeniden oyuna ortak oldu: 97-98.

Maçın son saniyeleri ise taktik fauller ile geçti. 101-104 geriye düşen TOFAŞ, bitime 2 saniye kala Ali Muhammed’in Purcell’e yaptığı faul ile 3 atış şansı kazandı. Purcell ilk iki atışını sayıya çevirirken, son atışını kaçırınca Fenerbahçe Beko parkeden 103-104 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbah.e Beko, ligdeki 6’ncı maçını da kazanırken; TOFAŞ ise 4’üncü mağlubiyetini aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TofaşFenerbahçe BekoBasketbol
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