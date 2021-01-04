Tofaş Başantrenörü Hakan Demir: Mutlu olduğum yerdeyim

BURSA - ING Basketbol Süper Ligi ekibi Tofaş’ın başantrenörü Hakan Demir, kulübün resmi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Tofaş’ın başantrenörü olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Demir, kendisini iyi bir öğretici antrenör olarak gördüğünü belirtti. Demir, antrenörlük becerileriyle örtüşen bir kulüpte çalıştığına vurgu yaparak, “Burada kendimi daha sorumluluk sahibi hissediyorum” dedi.



Altyapıdan yetişmiş oyuncuları A takıma kazandırmak ve bu oyuncularla başarılar elde etmek istediğini ifade eden Hakan Demir, “Ben de altyapıdan gelen oyuncularla oynamayı seven ve onlara katkıda bulunan bir antrenör olarak tabii ki bu kulübün hedeflerinde, DNA’sında bir altyapı gerçeğinin bulunması, daha büyük başarılara bu altyapı gerçeğiyle gidilebileceğine inanmış olması, geçmişinde de bunu kanıtlamış olması dolayısıyla burada kendimi daha sorumluluk sahibi hissediyorum. Bu da benim aynı zamanda becerimle de örtüşen bir durum. Dolayısıyla bir A takım antrenörü olarak benim aslında kulübe, şehre ve kuruma yapabileceğim en büyük katkı; altyapıdan şu ana kadar yetişmiş oyunculardan maksimum yararlanmak. Eğer bu yararı en üst seviyeye çıkarıp, o oyuncularla gerçekten hedeflere gitmeye başladığımızı şehir, camia gördüğü zaman bu zaten yeterince iyi bir örnek teşkil edecektir. Kendi altyapısından yetişmiş oyuncuların A takımında oynadığını gören daha alt yaş gruplarındaki genç arkadaşlar, aileler bunda büyük bir motivasyon göreceklerdir. Bence en büyük görevim tabii ki diğer organizasyonlarla beraber bu yetişmiş oyuncuları A takıma kazandırmak ve onlarla belirli başarılar elde etmek” diye konuştu.



"HEDEFİM BUGÜNÜ KAZANMAK"



Bu uyumlu birliktelikten iyi bir sonuç çıkacağını düşündüğünü aktaran Demir, “Böylesine köklü bir kulüp, aynı zamanda organize ve disiplinli bir kurumun içerisinde benzer özellikleri taşıyan bir profesyonel olarak yer almak bir kere bana olmaktan mutlu olduğum bir yerde bulunma hissi veriyor. Aynı kurumsal anlayışla, aynı bakış açısıyla, aynı disiplin ve profesyonel anlayışla katkımın olabileceğini ve burada bir uyum olduğunu görebiliyorum. Kuruma ve kulübümüze büyük saygım var. Pandemi dönemi olması ya da görevi aldığım dönem itibarıyla bulunduğu konum geçmişten belki biraz daha farklı da olsa burada aldığım sorumluluk; kulübü en iyi yere getirebilmek için, en profesyonelce ve en iyi çalışmayı yapabilecek gücü bana veriyor. Böylesine uyumlu birliktelikten iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum” dedi.



Antrenörlük tarzıyla ilgili de bilgiler veren Hakan Demir, “Kendimi iyi bir öğretici antrenör olarak görüyorum. Basketbolun temellerini oyunculara iyi vererek, fiziksel antrenmanlar da yaptırarak bulunduğu konumdan daha iyi bir duruma getirebilecek bir antrenörlük tarzım var. Kişisel hedefim bugünü en iyi geçirmek. İyi bir antrenör olmak için her günü kazanmanız gerekiyor. Sabah yola çıkıp, kulübe gelirken birinci hedefim bugünü kazanmak ve günü en iyi şekilde geçirmek. Bütün bunların sonucunda da sizi bir yerlere götüren bir yol ortaya çıkıyor. O yola geldiğiniz zaman da hazırlıklı olmalısınız” diye konuştu.



"İŞİNE SAYGI GÖSTERENE ADİL DAVRANIRIM"



Genç oyuncularla iyi bir iletişim kurarak onların oyunlarının gelişim göstermesine ve kariyerlerine katkı sağlamaya çalıştıklarına vurgu yapan Demir, “Onların gelişim göstermesi, iyi yerlere gelmesi ve bunun neticesinde de onların o kariyer yolunda önemli bir yere sahip olmam benim adıma da gurur verici. Aynı zamanda da uyguladığım tarzın, yöntemin bir şekilde turnusol kağıdı diyebileceğim kendini ispatladığı bir alan oluyor. Dolayısıyla yaptığım işe ve metotlarıma daha çok güveniyorum ve yeni oyunculara aktarma konusunda da daha cesur ve istekli davranıyorum. Benim bakış açım herkese adaletli davranmak. İyi antrenman yapan oyuncuya fırsat vermek. İşine saygı gösteren oyuncuyu geçmişi, kariyeri ne olursa olsun diğerinden ayırmamak ve ona daha fazla kredi vermek. Bir oyuncunun işine saygı duyduğunu görmek, ekstra antrenman yaptığını görmek, antrenmanına, saatlerine, koçuna, staff’ına, ekibine, kulübüne saygı duyduğunu görmek benim onlara aynı zamanda daha fazla kredi vermemi gerektiren bir durum oluşturur. Dolayısıyla ben o insanlara adil davranırım. Bu adil davranma duygusu yaptıkları işe saygı ve emek ile alakalı” şeklinde konuştu.



"PANDEMİDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"



Pandeminin basketbola kalıcı bir etkisinin olmayacağını düşündüğünü kaydeden Hakan Demir, “Hatta iyi bir etkisi olacağını da düşünüyorum. Evet maçlar seyircisiz oynanıyor ama bu süreçte oyuncular, görüyorum ki daha fazla özel antrenman yapıyorlar, daha az stresli oynuyorlar. Sanki önümüzdeki yıllara iyi bir hazırlık gibi geçiriyorlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezon, hemen eskiye döneceğimiz düşünmüyorum ama ondan sonraki sezon basketbolun, sporun bu durumdan daha da güçlenerek çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.