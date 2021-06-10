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TFF, transfer dönemlerinin bitiş tarihini 1 hafta uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda 2021-2022 Futbol Sezonu 1'inci ve 2'nci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatıldığını açıkladı. Buna göre 1'inci transfer dönemi 8 Eylül 2021'de, 2'nci transfer dönemi ise 8 Şubat 2022'de sona erecek.

10 Haziran 2021 Perşembe 08:48
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TFF, transfer dönemlerinin bitiş tarihini 1 hafta uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin değişikliklerin yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararlar şu şekilde:

"1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır. 

3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır. 

4. Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir. 

5. 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFTransferFutbol
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