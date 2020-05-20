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TFF Sağlık Kurulu, takım doktorlarıyla görüşecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerin takım doktorları ile bilgilendirme toplantısında bir araya gelecek.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:18
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TFF Sağlık Kurulu, takım doktorlarıyla görüşecek

İSTANBUL - Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor" denildi.

Bir hafta arayla önce Süper Lig ardından da 1'inci Lig takım doktorlarıyla görüşüleceği belirtilen açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları ile 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de ise TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık KuruluFutbola Dönüş Öneri ProtokolüTakım Doktorları
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