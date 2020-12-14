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TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Pozitif Vaka Senaryosu'nun kabulüne ve uygulanmasına karar verdi. Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkan semptomsuz kişiler 10'uncu gün yapılacak testinin negatif olması halinde 11'inci gün sahaya dönebilecek.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:21
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TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu kararı

İSTANBUL - TFF tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuPozitif Vaka Senaryosu Kararı
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