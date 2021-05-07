Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1435
ALTIN
484.654
DOLAR
8.2722
STERLİN
11.5165
EURO
9.9849
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Gelir paylaşım işi ihalesi
Gelir paylaşım işi ihalesi
34 öğretim üyesi alınacak
34 öğretim üyesi alınacak
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor
14 adet ticari taksi hattı satılıyor
14 adet ticari taksi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TFF'den Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.

07 Mayıs 2021 Cuma 13:45
2 Okunma
TFF'den Fenerbahçe'ye ret

İSTANBUL - TFF, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."

PENALTI İPTAL EDİLMİŞTİ

Ligin 38'nci haftasında oynanan karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTFF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak
Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak
Galatasaray Başkan Adayı Elmas: Bu seçim 29 Mayıs'ta olacak
Galatasaray Başkan Adayı Elmas: Bu seçim 29 Mayıs'ta olacak
Lacoste’tan Timsah Arena Hamlesi
Lacoste’tan Timsah Arena Hamlesi
Derbinin hakemi Cüneyt Çakır
Derbinin hakemi Cüneyt Çakır
Beşiktaş kritik virajda
Beşiktaş kritik virajda
Burak Yılmaz: Hedefimiz şampiyonluk
Burak Yılmaz: Hedefimiz şampiyonluk
Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou idmanda yer almadı
Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou idmanda yer almadı
Emin Adanur: “Camiamıza Büyük Bir Süprize Hazırlanıyoruz"
Emin Adanur: “Camiamıza Büyük Bir Süprize Hazırlanıyoruz"
Elmas ve Öztürk'ten "seçim" açıklaması
Elmas ve Öztürk'ten "seçim" açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma