Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1387.01
ALTIN
493.77
DOLAR
8.6579
STERLİN
11.8156
EURO
10.1844
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Muş'ta TOKİ konutları satışa...
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TFF'den 'dürüst oyuna' katkı yapan Erhan Çelenk'e tebrik

22 Eylül 2021 Çarşamba 15:03
6 Okunma
TFF'den 'dürüst oyuna' katkı yapan Erhan Çelenk'e tebrik

İSTANBUL - Rakibinin sakatlandığını görünce gol atma şansına rağmen topu taca atan Altay'ın etkili ismi Erhan Çelenk'e övgüler devam ediyor.

Sporun 'adil rekabet' ve 'rakibe saygı' ilkelerini barındıran bu anlamlı davranış için TFF şu açıklamayı yaptı:

"Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Altay maçında, Altaylı Erhan Çelenk, gol atma şansı olmasına rağmen, Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce, rakibinin tedavisi için topu taca atarak, bütün dünyaya örnek bir harekette bulunmuştur. Sahalarımızda görmek istediğimiz, centilmenlik ruhunu bize bir kez daha hatırlatan ve o güzel anları yaşatan Erhan Çelenk'i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Spor Kulübümüzü tebrik ederiz. Her türlü övgüyü hak eden, sporun 'adil rekabet' ve 'rakibe saygı' ilkelerini barındıran bu anlamlı davranışın, başta gençlerimiz olmak üzere tüm sporcularımızı Fair Play ruhuna teşvik edeceğine inanıyoruz. Spor kültürümüze ve dürüst oyuna çok değerli bir katkıda bulunan centilmenlik abidesi bu tip hareketlerin artarak sürmesini diliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFDürüst OyunaErhan Çelenk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyaspor, galibiyete odaklandı
Antalyaspor, galibiyete odaklandı
Beşiktaş'ın kulübesi zayıf kaldı
Beşiktaş'ın kulübesi zayıf kaldı
​​​​​​​Trabzonspor, liderlik için sahaya çıkıyor
​​​​​​​Trabzonspor, liderlik için sahaya çıkıyor
Beşiktaş - Adana Demirspor: 3-3
Beşiktaş - Adana Demirspor: 3-3
Çaykur Rizespor - Altay: 1-2
Çaykur Rizespor - Altay: 1-2
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1
Teamart ve Özer Mollamehmetoğlu yine zirvede
Teamart ve Özer Mollamehmetoğlu yine zirvede
Milli atlet Şerife'nin hedefi kendi gibi sporcular yetiştirmek
Milli atlet Şerife'nin hedefi kendi gibi sporcular yetiştirmek
Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor
Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma