Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak
Finike'de turizm arsaları ihaleyle...
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya...
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı...
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TFF'den Dünya Kupası açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dünya Kupası’nın dört yılda bir düzenlenme uygulamasına devam edilmesini desteklediğini açıkladı.

17 Eylül 2021 Cuma 22:15
6 Okunma
TFF'den Dünya Kupası açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesini de içeren ve uluslararası müsabaka takviminde tümden değişiklik yapılmasını öngören FIFA tasarısına dair konularla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, kısa süre önce uluslararası spor medyasında kendisine yer bulan, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesini de içeren ve uluslararası müsabaka takviminde tümden değişiklik yapılmasını öngören FIFA tasarısına ilişkin haberleri yakından takip etmektedir. Öncelikle, dünya futbolunu kökten değiştirecek böylesi önemli bir planın, Avrupa’daki federasyonların rızası alınmadan hayata geçmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Bunun yanında, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesinin ve sezon içerisinde tek ve uzun bir milli takım arası bulunmasının federasyonlara, liglere ve kulüplere küresel boyutta çok ciddi etkileri olacaktır. En başta, ekim ayında verilmesi planlanan bu periyot, futbolculara gerek mental yorgunluk getirecek gerekse sakatlanma risklerini arttıracaktır. Bu durum ayrıca, UEFA ile imzaladıkları uzun süreli merkezi pazarlama anlaşmaları sayesinde finansal dengelerini kuran Avrupa federasyonları için de bir risk teşkil etmektedir. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvaların öneminin ve heyecanının, nadir olarak düzenlenmeleri sebebiyle arttığını da hatırlatarak, FIFA’nın reform önerilerini Avrupa futbolunun paydaşlarıyla da müzakere ederek hayata geçirmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu noktadan hareketle, Türkiye Futbol Federasyonu olarak, UEFA’nın Dünya Kupası’nın dört yılda bir düzenlenmesi uygulamasına devam edilmesi ve mevcut maç takviminin korunması yönündeki görüşünü desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFFutbolDünya Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altay - Göztepe: 2-1
Altay - Göztepe: 2-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4
Edirne'de 'Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali' başladı
Edirne'de 'Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali' başladı
Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi
Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi
Beşiktaş, Antalya deplasmanına Necip-Montero ikilisiyle çıkacak
Beşiktaş, Antalya deplasmanına Necip-Montero ikilisiyle çıkacak
Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor
Avrupa Fatihi geri döndü
Avrupa Fatihi geri döndü
Galatasaray - Lazio: 1-0
Galatasaray - Lazio: 1-0
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma